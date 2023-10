Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di domenica 8 ottobre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di domenica 8 ottobre i palinsesti televisivi hanno offerto programmi di diverso genere, dalle fiction come Cuori 2 sulla Rai, a game show come Caduta libera su Canale 5. Nel dettaglio vediamo però quale programma ha ottenuto il numero maggiore di ascolti tra le principali reti generaliste. Ecco i dati auditel.

Sul podio: ‘Cuori 2’ al primo posto

Al primo posto come numero di ascolti troviamo Cuori 2 su Rai 1. La fiction la cui protagonista è interpretata dall’attrice Pilar Fogliati, ha registrato 2.876.000 telespettatori pari a uno share del 18%. Su Rai 3 Report ha interessato 2.061.000 spettatori ottenendo uno share pari all’11,4%. Al terzo posto Caduta libera – I migliori su Canale 5 ha registrato 1.521.000 spettatori e uno share dell’11%.

Pilar Fogliati

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

La serie tv americana FBI: Most wanted su Italia 1 ha registrato 1.004.000 spettatori e uno share del 6,5%. Su TV 8 il Gran Premio di Formula 1 Quatar è stato visto da 834.000 spettatori e ha registrato uno share del 5,5%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha interessato 709.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 5,5%.

Su Rai 2 l’edizione speciale del TG2 Post Speciale ha registrato uno share del 3,1% con 566.000 spettatori. Su La 7 In Onda ha ottenuto uno share del 2,7% con 449.000 spettatori. Infine sul Nove Only Fun – Comico show in replica, ha interessato 417.000 spettatori pari a uno share del 2,6%.