Ecco dove vedere Le Iene in streaming, oltre che in TV, per non perdersi neanche un servizio del programma.

Martedì 3 ottobre 2023 inizia la nuova edizione de Le Iene che, per la prima volta, è condotto da Veronica Gentili. C’è tanta attesa per la nuova stagione, nella quale non mancheranno i consueti servizi di approfondimento, quelli di inchiesta ma anche quelli dai toni decisamente più leggeri e scherzosi. Vediamo ora come vedere Le Iene 2023 in streaming oltre che in TV, in modo che non vi perdiate nemmeno un servizio.

Dove vedere Le Iene 2023 in streaming e in TV

Come sempre, a trasmettere Le Iene 2023 è Italia 1: il programma va in onda ogni martedì sempre in prima serata a partire dalle ore 21.20 (circa). Ma per chi non vuole o non può vedere il programma in diretta TV, c’è la possibilità di vederlo in streaming, in modo da non perdersi nessuna puntata ma anche per vedere tutti i servizi.

Veronica Gentili

Dove vedere Le Iene in streaming? Ovviamente su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset a cui si può accedere in maniera del tutto gratuita da qualsiasi tipo di dispositivo, che sia un computer, un tablet, uno smartphone o una Smart TV. Ci sono due modi per accedere a Mediaset Infinity: o collegandosi direttamente al sito ufficiale oppure tramite l’app ufficiale.

Ma si possono vedere tutti i servizi de Le Iene in streaming anche collegandosi direttamente al sito del programma: andando infatti su iene.mediaset.it, si possono trovare tutti i servizi andati in onda. Ma non solo quelli dell’ultima edizione, si possono rivedere anche quelli delle precedenti stagioni.

Le Iene 2023: i conduttori

Come detto in precedenza, a condurre Le Iene 2023 è Veronica Gentili che è però affiancata in studio da tre vecchie conoscenze del programma: Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, tutti già protagonisti con i loro interventi comici anche nel corso delle ultime edizioni del programma.