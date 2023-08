Ecco dove vedere La notte della Taranta 2023 in streaming e in TV: è uno dei più attesi eventi musicali dell’estate italiana.

Ormai non solo in Salento, considerato il grande successo che ogni anno la kermesse ha, si può dire che praticamente in tutta Italia uno degli appuntamenti più attesi dell’estate è quello con La notte della Taranta. Tutti ormai la conoscono: sono una serie di concerti e balli tradizionali che per l’intero mese di agosto accompagnano le serate salentine e culminano con il concerto finale di sabato 26 agosto. Sono tanti (non solo i pugliesi) coloro che ogni anno assistono dal vivo all’evento ma chi non potesse essere presente al Concertone finale de La notte della Taranta 2023 può comunque vederlo in TV o in streaming: vediamo dove e come.

Dove vedere La notte della Taranta in streaming e in TV

Dove si può vedere La notte della Taranta 2023 in TV? Così come lo scorso anno, anche in questa 25esima edizione il Concertone finale in programma sabato 26 agosto a Melpignano verrà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1.

Gli ottimi dati di ascolto fatti registrare negli ultimi anni hanno infatti indotto la Rai a continuare a trasmettere anche quest’anno il Concertone finale in diretta TV in modo da poter permettere a tutti, anche a chi non sarà in Puglia quel giorno, di poterlo dal vivo.

Tamburello, notte della Taranta

E invece dove vedere La notte della Taranta 2023 in streaming? Anche in questo in aiuto di coloro che volessero guardare il Concertone finale di sabato 23 agosto arriva la Rai. L’ultima tappa dell’evento tradizionale salentino è infatti trasmessa in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai, completamente gratuita, a cui si può accedere da Smart TV, da computer, da smartphone e da tablet.