Nel salotto più amato della domenica saranno ospiti Al Bano Carrisi, Nino d’Angelo e Miriam Leone.

Questo pomeriggio a partire dalle 14.00 andrà in onda la quinta puntata della trasmissione Domenica In e sono previsti nella scaletta ospiti stellari: zia Mara Venier intervisterà per primo Nino d’Angelo, che ritorna sul piccolo schermo dopo un anno di pausa. Il cantante partenopeo, dopo aver parlato dei suoi successi nel mondo dello spettacolo, ci delizierà con il suo ultimo brano Voglio parla’ solo d’Ammore.

Verrà poi il turno del celebre Al Bano Carrisi, attuale concorrente della trasmissione di casa Rai Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. La conversazione verterà proprio sulla partecipazione al programma e sulla sua prova in quanto ballerino. Infine, duetterà con l’artista Romina Perri sul suo capolavoro Felicità.

Altri ospiti d’eccezione saranno la bellissima attrice Miriam Leone, che presenterà il suo nuovo film Marylin ha gli occhi neri, e il musicista Pierpaolo Petrelli, che si sta attualmente mettendo alla prova come imitatore nella gara di Tale e Quale Show. Verrà dedicato uno spazio anche a Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni che ha perso la vita sul lavoro: interverranno la madre e il fidanzato della ragazza.

In ultimo, viene introdotto un nuovo gioco che coinvolgerà il pubblico da casa Pronto, chi canta?. L’orchestra inizierà ad eseguire un brano in studio e i telespettatori potranno chiamare in diretta e continuare a cantare la canzone, senza però la base musicale. Non sono previsti premi, ma sicuramente servirà a mettere un po’ di allegria e buonumore.