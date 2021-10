Nicola Pisu, dalla casa del Grande Fratello, ha dichiarato di voler provare a corteggiare Miriana Trevisan. Lei, però, lo illude ma poi si tira indietro.

“Io provo dei sentimenti per Miriana, ho voglia di baciarla” ha ammesso Nicola Pisu, il figlio di Patrizia MIrigliani e con diversi trascorsi alle spalle. Pare che il flirt tra Pisu e la showgirl Miriana Trevisan stia diventando qualcosa di più, almeno nelle fantasie di lui.

Ma vediamo meglio cosa è successo. Alcuni giorni fa, Pisu, dopo aver tentato di corteggiare Soleil, si è sfogato con la Trevisan che gli ha gentilmente offerto la sua spalla per piangere. Un tranquillo e intimo momento tra amici che è presto sfociato in tenerezze e carezze tra i due, che si sono scambiati un bacio. A grande richiesta di tutti i gieffini della casa. Di mezzo ci sono anche sogni erotici da entrambe le parti confessati a metà. Insomma, tra loro è rimasto un non detto che crea imbarazzo e confonde le idee.

Pare, però, che Nicola Pisu abbia fatto presto a cambiare vento e corrente, passando dalla delusone per Soleil all’infatuazione per la Trevisan. E non ha esitato a confessarlo apertamente, affermando di provare per la prima volta qualcosa di reale. Lei, da parte sua, resta in difesa, spiegando che ancora non è successo nulla e che forse non accadrà mai nulla tra loro. Spiega di aver bisogno dei suoi tempi e dell’approvazione del figlio avuto dall’ex marito Pago prima di prendere qualsiasi decisione sulla sua vita sentimentale. “Lui è dolcissimo, è un cuore puro, ma è molto più giovane di me e io ci vado con i piedi di piombo”. Inomma, lui ha perso la testa e forse ha trovato il sentimento reale che cercava da tempo, ma lei per ora non ci sta. Almeno non nella casa.

In molti rimproverano alla Trevisan di aver illuso Nicola soltanto per attirare l’attenzione del pubblico; lei però è in preda ai dubbi e ai timori e chiede soltanto più tempo e chiarezza. La verità, si sa, sta sempre nel mezzo. La scintilla forse è scoccata, ma per ora ci sono solo chiacchiere e fantasie.

Andrea Casalino dai microfoni di Pomeriggio Cinque ci mette il suo buon peso e commenta: “Lei voleva e vuole me. Caro Nicola, mi dispiace, ma in questo flirt ci credi solo te”.