Volano, a passi di danza, direttamente alla seconda puntata di Ballando con le stelle tutti i concorrenti in gara, nessuno escluso per questo primo appuntamento con il talent show.

Arisa con Vito Coppola, Morgan con Alessandra Tripoli e Mietta con Maykel Fonts sono sul primo podio, premiati sia dal pubblico da casa sia dalla giuria. Non succede quasi mai, ma a volte, a quanto pare, sì: pubblico social, telespettatori e giudici in studio sono d’accordo sul risultato finale. Apprezzata la sensualità sexy ma non volgare di Mietta, che ha fatto strabuzzare gli occhi anche a Guillermo Mariotto per la sua forma fisica e la sua naturalezza.

Premiata Arisa, che ha portato anima e cuore sulla pista da ballo, come è nel suo stile, e come ha promesso di continuare a fare in questo percorso che la vede alla prova in un mondo che credeva distante anni luce dal suo.

Ma questa prima classifica è soprattutto di Morgan, la grande sorpresa della serata. Misurato, disciplinato, a tempo, curioso ed entusiasta, ha stupito i giudici in gara e i telespettatori, che forse avevano più di un pregiudizio nei suoi confronti.

La gara è appena cominciata e, come ricorda la Lucarelli, spesso chi è favorito all’inizio crolla prima degli altri!