Si intravede della sintonia tra Arisa e il maestro Vito Coppola, tra gli ultimi ad esibirsi nella prima puntata di Ballando con le stelle. La cantante ha deciso di partecipare per divertirsi e mettersi in gioco, lui è l’insegnante perfetto per il suo carattere.

“Sono una persona difficile da scardinare emotivamente. La difficoltà di Vito è tripla”, così Arisa sottolinea la bravura e il tatto del suo maestro, il nuovo acquisto di Ballando con le stelle, Vito Coppola. Un gran campione del ballo latino-americano, pluripremiato in Italia, Vito Coppola sostiuisce Raimondo Todaro, che non è più nella squadra di Milly Carlucci.

Grande feeling già alla prima puntata tra la cantante e il suo maestro. Arisa ironizza e ammette di essere stata soddisfatta dopo aver saputo che Coppola sarebbe stato il suo insegnante. E lui, per tutta risposta, la coccola in attesa del punteggio della giuria. “Mio padre mi ha detto che non mi ci vedeva proprio a Ballando. Ho sorpreso molti con questa decisione”, confessa Arisa, che per partecipare ha lasciato Amici di Maria de Filippi. Da insegnante ad allieva, “Ho bisogno di sentirmi viva, di imparare, di mettermi alla prova. Vito è il maestro perfetto per me, mi insegna ad accettare la mia immagine, a guardarmi allo specchio nel modo giusto, a lasciarmi andare. Oltre ad insegnarmi a ballare, però, lui deve anche trovare il modo giusto per gestire la mia emotività non proprio stabile”, ammette.

E a Paolo Belli che le chiede il motivo del suo quotidiano cambio di colore dei capelli, spiega che deve ancora trovare il suo centro di gravità, deve sperimentare prima di capire chi è e qual è il posto giusto.

Grazie alla sincerità e all’intensità con cui ha ballato, ma soprattutto con cui ha mostrato di voler affrontare questo percorso, Arisa ha portato a casa il tesoretto – i punti che, ricordiamo, sono assegnati ai ballerini per una notte e consegnati ad una delle coppie in gara – e i voti della giuria popolare, superando Morgan che, con i voti della giuria, era al primo posto nella classifica finale della prima puntata.