L’esibizione di Morgan fa rumore, non solo per la sorprendente e inaspettata bravura del concorrente. La Lucarelli: “Ballando per te può essere un green pass per tornare in tv”.

Capelli rosa e una disinvoltura in parte forzata, Morgan conquista standing ovation dal pubblico e complimenti dai giudici, Carolyn Smith prima fra tutti: “Ti apprezzavo già molto per la tua cultura musicale, ora mi hai sorpreso anche coe ballerino”.

“La cosa che mi piace del ballo è che è arte, come la musica, e io amo l’arte in tutte le sue forme. Per questo ero molto incuriosito prima di iniziare”, e la sua curiosità si è vista tutta. Anche l’insegnante Alessandra Tripoli ha rivelato che la più grande soddisfazione del lavorare con Morgan è vedere continuamente nei suoi occhi la luce e la vivacità di un bambino: “E’ un allievo disciplinato, preciso e mi rende facile il lavoro di maestra”.

Non era una prova facile per lui che, come ha confessato nel pre esibizione, non ha mai avuto un bel rapporto con il suo corpo e difficilmente si sente a suo agio nel muoversi in pubblico.

I giudici apprezzano la sua performance – sorprendentemente positiva, dobbiamo dirlo – ma lo mettono subito in guardia, ricordandogli che costanza e determinazione sono necessarie per mantenere il risultato. Intanto, ha portato a casa un bel totale di 47 punti meritati, con un 10 – affatto scontato – di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Lo scambio di battutine al vetriolo tra Lucarelli e Morgan era forse il momento più atteso dai telespettatori, sapevamo tutti che l’attesa sarebbe stata ricompensata e così è stato. “Sono dieci anni che aspetto una tua telefonata, adesso parlo io”, ed è partita in quarta con una profonda analisi della psiche contorta e incostante di Morgan, prevedendo i punti deboli che potrebbero portarlo dalle stelle alle stalle, come gli è successo spesso. A quanto pare Selvaggia Lucarelli su Morgan ne sa una più del diavolo: “E’ una grande occasione questa per te, hai l’opportunità di rifarti da tutti i casini che hai fatto in giro. Sta a te scegliere se uscirne benissimo o malissimo”.

Sbalorditivo, più delle aspettative, in tutti i sensi. E’ solo la prima puntata, ma promette benissimo.