La coppia formata dalla modella inglese e dal ballerino ormai volto noto di Ballando con le stelle è una delle prime ad essere apprezzate, e premiate, dalla giuria. Saranno loro i vincitori? Troppo presto per dirlo.

“Finalmente inizia la gara di ballo” commenta la Lucarelli, oggi con un look da grande stile che molto ci ricorda la Romina Power dei tempi d’oro (lo ha fatto notare lei stessa ad Albano, chissà se è soltanto un caso).

La gara di ballo, quella vera, in effetti, inizia con l’esibizione di una delle coppie da urlo di questa stagione, quella formata da Bianca Gaiscogne e Simone Di Pasquale. Lui è uno dei più amati e veterani ballerini dello show di Rai1, lei è una modella inglese, nota come figlia del calciatore Paul Gaiscogne – ex Lazio – e come personaggio televisivo. La ricordiamo, infatti, come volto dei reality Celebrity Big Brother 19 e Love Island e anche per aver tentato di conquistare, senza successo, il palco dell’X-Factor britannico.

I due partono col botto, con uno spumeggiante charleston su un mix di Rihanna. Esibizione da manuale con abito scintillante in pieno stile charleston – anche se non proprio anni ’20 – cucito a perfezione sul fisico prorompente della Gaiscogne. Giovani e belli, conquistano la giuria, che già punta tutto o quasi su di loro. Contenta anche Carolyn Smith, perché finalmente “Qualcuno parla italiano male come me”.