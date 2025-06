Tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata diMartedì su La7 del 10 giugno 2025 condotta da Giovanni Floris.

Non solo Belve Crime con l’intervista esclusiva a Massimo Bossetti: martedì 10 giugno, alle 21:15 su La7, torna l’approfondimento politico con diMartedì, che saluta il suo pubblico con l’ultima puntata della stagione. Al timone, come sempre, Giovanni Floris, che guiderà una serata ricca di temi cruciali e ospiti autorevoli.

diMartedì, anticipazioni della puntata del 10 giugno 2025

La puntata di martedì 10 giugno 2025 si concentrerà in particolare sui risultati dei referendum e dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Ma si discuterà anche delle reazioni e delle strategie delle forze di opposizione, in un momento segnato da mobilitazioni importanti come quella pro Palestina.

Inoltre, l’appuntamento affronterà anche gli scenari internazionali, con aggiornamenti dalla guerra a Gaza e dal conflitto in Ucraina. Il programma analizzerà il ruolo dell’Italia e del governo di Giorgia Meloni in questo contesto.

Mettendo in evidenza anche le ricadute interne delle fratture recenti, come quella tra Donald Trump ed Elon Musk, due figure a lungo percepite come riferimenti per la destra italiana.

Sul piano economico, si parlerà di fisco ed evasione, con gli ultimi dati disponibili, e delle pensioni, tema sempre centrale nel dibattito del Bel Paese.

La7, gli ospiti della puntata condotta da Giovanni Floris

Tra gli ospiti del programma condotto da Giovanni Floris su La7 ci sono Corrado Augias, figura storica del giornalismo e della cultura italiana, e Pier Luigi Bersani, politico di lungo corso ed ex segretario del Partito Democratico. La satira sarà affidata, come di consueto, a Luca e Paolo con la loro copertina ironica.

A chiudere il cerchio musicale, la cantautrice Margherita Vicario interpreterà la sigla Sixteen Tons, elemento distintivo del programma. Una puntata che si preannuncia densa e significativa, degna conclusione di una stagione intensa per diMartedì.