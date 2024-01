Bionde entrambe ma davvero così simili? Diletta Leotta e Martina Stella protagonista di una curiosa gag e anche di uno scambio di persona.

Bellissime e famosissime, Diletta Leotta e Martina Stella si sono ritrovate faccia a faccia nel podcast della conduttrice DAZN ‘Mamma Dilettante’. Un incontro che ha messo in risalto non solo particolarità legate all’attrice e alla sua esperienza da madre, ma anche una somiglianza tra le due che ha generato alcune battute e gag davvero molto divertenti.

Diletta Leotta uguale a Martina Stella?

Diletta Leotta

Martina Stella è stata ospite del podcast della Leotta e ha avuto modo di raccontare la sua esperienza da madre e anche le paure e i consigli che spesso dà alla sua Ginevra.

Nel corso dell’intervista tra le due bellissime bionde, però, non sono mancati anche dei momenti di grande ilarità che le vedono protagoniste in modo diretto. Infatti, la bella Diletta, prima di iniziare con le varie domande alla sua ospite, si è trovata quasi in imbarazzo per la somiglianza con l’attrice dando vita ad alcuni racconti inediti.

“Ti guardo e mi fa impressione, sembra che davanti a me ci sia uno specchio“, ha detto la Leotta. Felicissima la Stella che ha ringraziato ma ha anche sottolineato che sia più grande della conduttrice ma di essere super felice di questo.

Poi, sempre il volto DAZN ha ammesso di essersi trovata ad essere scambiata proprio per la Stella in passato: “Avevo 17 anni, tu (Martina ndr) eri proprio nell’esplosione del successo, tutti parlavano di te e ti conoscevano. Eri l’icona della femminilità in Italia. Ero in aeroporto e ad un certo punto arrivano un sacco di poliziotti. Mi inseguono e io ero preoccupata. Poi si fermano: ‘Per favore un autografo, un autografo’, mi dicono. E io: ‘Sì, certo, ve lo faccio’. Ero piccola, non avevo ancora cominciato il mio percorso. Loro mi dicono: ‘Ma tu non sei Martina Stella?’. E io: ‘No, però se volete io vi scrivo Martina Stella…”.

La stessa attrice, dopo questo racconto, ha voluto confermare che anche lei, spesso, nota la somiglianza: “Del resto io e te potremmo essere sorelle come lineamenti…”.