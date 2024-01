Martina Stella è stata ospite al podcast Mamma Dilettante, e ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con sua figlia Ginevra.

Martina Stella è stata ospite del podcast Mamma Dilettante, e ha svelato alcuni retroscena sul legame con sua figlia Ginevra, che oggi ha 12 anni. “Il mio consiglio a Ginevra è quello di non fare gli stessi errori di sua mamma”, ha affermato, per poi aggiungere:

“Ho commesso molti sbagli e vorrei che lei non li facesse (…) Sono sempre aggiornata sulla sua vita. So tutto perché ho basato il nostro rapporto sulla fiducia, quindi lei mi racconta. La mia paura più grande è quella che lei si senta sola, che si possa mettere in pericolo”. Per finire, l’attrice ha confessato che vorrebbe dare a sua figlia un consiglio sugli uomini, e a tal proposito ha aggiunto: “Non devi scegliere il ragazzo più bello! Devi scegliere quella persona che ha i tuoi stessi valori, che ti assomigli davvero”.

Martina Stella ospite a Mamma Dilettante

Martina Stella è madre di due figli (Leonardo e Ginevra) e, per la prima volta, è stata ospite a Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta che si occupa proprio di maternità. L’attrice, che è recentemente tornata single dopo la separazione da Andrea Manfredonia (con cui era convolata a nozze nel 2016) ha svelato alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata, e ha confessato anche su quali tematiche metterebbe in guardia sua figlia.

Dopo aver annunciato la sua separazione dal marito, Martina Stella non ha nascosto di aver attraversato un periodo complesso e a tal proposito ha affermato: “Ad agosto mi sono separata. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più su di lei e si chiedono cosa le riserverà il futuro.