Paola Caruso ha svelato la verità sui suoi rapporti con la madre biologica, conosciuta nel 2019 a Live – Non è la D’Urso.

Paola Caruso ha avuto modo d’incontrare per la prima volta la sua madre biologica solamente nel 2019 e per la prima volta, ai microfoni di Turchesando, ha svelato alcuni retroscena sulla questione, senza nascondere che in realtà i rapporti con la donna non sarebbero stato tutto rose e fiori.

“(…) Lei ha affrontato tanto per portare avanti la gravidanza, se sono qui è grazie a lei e la ringrazierò sempre, però poi crescere e dare amore a un bambino è un’altra cosa”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Spesso le ho chiesto aiuto o di venire, venire al compleanno di Michele, eccetera. Lei però mi rispondeva sempre che aveva la sua famiglia giù, le sue cose giù. Allora, quello che io dico: se tu sai già che hai una famiglia e che non hai modo di occuparti di un’altra famiglia…non mi venire a cercare. Lasciami nel mio dubbio. Perché cercarmi per poi non avere tempo?”.

Paola Caruso

Paola Caruso contro la madre biologica

Paola Caruso ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la madre biologica che, a quanto pare, dopo l’incontro avuto nel 2019 in diretta tv, non avrebbe visto quanto avrebbe voluto.

“Mio figlio è piccolo, crescerà e saprà tutto questo… Io ti do tutto, sono una persona generosa, però se mi fai del male, mi chiudo. Ti do la possibilità di recuperare perché sono una persona buona, però te la devi guadagnare”, ha dichiarato Paola Caruso, affermando che comunque la sua porta resterà sempre aperta per sua madre. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più, e si chiedono cosa riserverà il futuro alla showgirl che ha cresciuto suo figlio Michele contando solo sulle sue forze.