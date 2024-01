Teo Mammucari ha ironizzato senza freni su Lorenzo Tano, con cui ha condiviso l’esperienza di Ballando con le Stelle.

Teo Mammucari ha portato per la prima volta a Roma il suo show comico Sarà capitato anche a voi. Allo spettacolo erano presenti anche alcuni amici vip del volto tv e, tra questi, vi era anche il figlio di Siffredi, Lorenzo Tano. Con lui Mammucari ha condiviso l’esperienza di Ballando con le Stelle, e sul suo conto ha detto:

“Lorenzo alzati, ti pesa il p*sello? Lo so è grande, l’ho visto sotto la doccia. Ha ‘na frusta. Il dna esiste”.

Teo Mammucari

Teo Mammucari: l’ironia su Lorenzo Tano

A Roma Teo Mammucari si è esibito nel suo show e, alla prima serata, erano presenti numerosi ospiti vip, tra cui Lorenzo Tano, Ilary Blasi e Rosanna Lambertucci. Mammucari non ha mancato di prendere in giro anche Ilary Blasi, su cui ha affermato: “Purtroppo non rientro nei suoi gusti. Ma fammece rientrà”. Rivolgendosi alla Lambertucci invece ha detto: “Si è sposata sei mesi fa, ma come ti va, prendi la coca? Dopo i 60 anni il s*sso è più ecc1tante, non sai se vieni o te ne vai”.

Teo Mammucari ha parlato anche dell’esperienza da lui svolta di recente a Ballando con le Stelle affermando che essa lo avrebbe “arricchito in tutti i sensi” ma, per quanto riguarda le polemiche relative allo scontro da lui avuto con la giudice Selvaggia Lucarelli, ha preferito non proferire parola. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?