L’Estetista Cinica è tornata a difendere Chiara Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro Gate e della falsa beneficenza.

Dopo lo scandalo del cosiddetto Pandoro Gate, Cristina Fogazzi alias L’Estetista Cinica è intervenuta in difesa della sua amica Chiara Ferragni. L’imprenditrice, interrogata più volte dai fan in merito alla vicenda, inizialmente ha detto di non voler “sputare in faccia a un’amica” e, a seguire, in un’intervista per La Repubblica ha aggiunto:

“Io sono diventata un po’ famosa a 50 anni: chissà quante caz*ate avrei fatto, se mi fosse successo a 25. A lei è caduta addosso una tempesta senza precedenti: rispetto alla storia del pandoro, le battute sessiste di Giambruno con la collega sono state valutate un milionesimo. Cosa sarebbe accaduto se certe cose le avesse dette Fedez? Sarebbe venuto giù il mondo. Come minimo ci sarebbe stata una crociata sotto casa di Chiara, le avrebbero gridato di divorziare e portargli via i bambini”.

Cristina Fogazzi

L’Estetista Cinica difende Fedez

Cristina Fogazzi è intervenuta sul caso di Chiara Ferragni dei Pandori Balocco dopo che, per oltre un mese, i fan le hanno chiesto di esprimere la sua opinione sulla vicenda (visto che, com’è noto, lei e l’imprenditrice digitale sono amiche e hanno anche lavorato assieme).

Chiara Ferragni ha pubblicato un messaggio di scuse in merito alla vicenda e si è detta pronta a collaborare con la magistratura per dissipare ogni dubbio in merito alla questione (su cui sostiene di aver agito in buona fede). Al momento l’influencer è tornata a mostrare sui social la sua vita di sempre, e in tanti si chiedono quale sarà l’epilogo della vicenda.