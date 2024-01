Le relazioni sentimentali dopo il divorzio e il rapporto con gli uomini. Andrea Delogu ha confessato di aver vissuto momenti molto particolari.

Ora è felicemente fidanzata e innamorata del suo Luigi Bruno, ma dopo il divorzio, per altro molto sofferto, per Andrea Delogu le cose non sono andate troppo bene in quanto a uomini e relazioni. La conduttrice ha raccontato alcuni retroscena legati al periodo successivo alla separazione nel corso del podcast BSMT con Gianluca Gazzoli.

Andrea Delogu, le relazioni dopo il divorzio

Andrea Delogu

Nel corso del faccia a faccia con Gazzoli, la Delogu ha raccontato con grande sincerità e simpatia alcune problematiche che ha riscontrato dopo il suo divorzio in tema uomini.

La donna ha spiegato di essere stata alla ricerca di nuove relazioni ma che, di fatto, a causa del suo precedenti, molti uomini avevano paura.

“Ma tu ci credi che non c’è stato uno che ci abbia provato con me?”, ha detto Andrea. “Per un anno io ci ho provato con molte persone perché nessuno, diciamo, cedeva e io avrei voluto una relazione, ma si spaventavano. Amore, non mi hanno toccato con un dito per mesi…“, ha continuato la donna.

Poi, ecco anche un retroscena davvero particolare: “Addirittura uno mi ricordo che mi ha scioccato. Mi sentivo con questo ragazzo e dopo qualche settimana lo invito a casa. Gli ho detto ‘ti vieni a prendere un caffè’ e lui ha acconsentito dicendomi ‘Si, però poi vado via, non ti preoccupare’. Io gli ho chiesto di rimanere e lui mi fa: ‘Non sono un uomo oggetto’. E io ‘cosaaaa?'”.

La Delogu ha poi scherzato dicendo di avere tutti i nomi di questi uomini con cui si era approcciata e con cui, evidentemente, non è poi successo nulla. Il racconto ha lasciato di stucco Gazzoli e, onestamente, anche tutti noi che abbiamo ascoltato le parole della bellissima presentatrice.

Di seguito anche il post Instagram con alcune delle parole della nota conduttrice: