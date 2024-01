Kate Middleton dovrà restare in ospedale per due settimane e nel frattempo sono trapelate indiscrezioni sulle cause dell’intervento.

I fan di tutto il mondo sono preoccupati per lo stato di salute di Kate Middleton che, nei giorni scorsi, ha subito un delicato intervento all’addome. Suo marito William le avrebbe fatto visita presso la London Clinic (istituto privato in cui è ricoverata) nelle scorse ore ma, al momento, nessuno a Buckingham Palace ha diffuso informazioni dettagliate sulle cause dell’intervento.

La preoccupazione tra i fan della duchessa rimane alta benché sia stata smentita categoricamente l’ipotesi di un tumore, e c’è chi ipotizza che Kate possa esser stata sottoposta alla rimozione della milza o ad una isterectomia.

Kate Middleton

Kate Middleton: le cause dell’intervento

La duchessa Kate Middleton si trova ricoverata in una clinica di Londra e, al momento, non vi sono certezze sulle cause dell’intervento da lei subito nei giorni scorsi. In tanti sono in ansia per le sue condizioni di salute visto che, a causa del ricovero, Kate ha dovuto annullare improvvisamente tutti i suoi impegni ufficiali. Nelle scorse ore suo marito William è stato avvistato dei paparazzi mentre si recava da solo a farle visita alla clinica, e in tanti sono in attesa di saperne di più.

Nelle scorse ore anche Re Carlo III ha emesso un bollettino ufficiale per far sapere che la prossima settimana dovrà sottoporsi ad un intervento alla prostata. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare che, in questo modo, i suoi assistenti hanno avuto modo di annullare per tempo tutti i suoi impegni ufficiali, cosa che invece non è avvenuta per Kate (che ha annullato i suoi impegni all’ultimo minuto per sostenere l’intervento). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?