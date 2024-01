Valentina Ferragni si è confessata con i fan dei social e non ha nascosto che le piacerebbe presto avere un figlio suo.

Da oltre un anno Valentina Ferragni fa coppia fissa con Matteo Napoletano, con cui sembra aver ritrovato la serenità dopo la fine della sua storia con Luca Vezil. Nelle ultime ore la sorella minore di Chiara Ferragni si è confessata con i fan, e non ha nascosto che, come le sue sorelle, le piacerebbe avere un bambino. Una delle sue fan le ha infatti scritto infatti che il suo desiderio per il 2024 sarebbe quello di diventare madre, e Valentina ha risposto:

“Tantissime di voi mi hanno scritto questo. Auguro a tutte voi questa bellissima gioia (…) chissà se fra un po’ proverò anche io questa emozione”.

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni: un figlio con Matteo Napoletano?

Valentina Ferragni ha scritto un post via social che, secondo molti, proverebbe il suo desiderio di avere al più presto un figlio insieme al fidanzato Matteo Napoletano. Sulla questione al momento non vi sono conferme, e sull’argomento Valentina ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo.

Quel che è certo è che oggi la sorella minore di Chiara Ferragni abbia trovato finalmente la serenità e, benché tra lei e il fidanzato ci sia una differenza d’età di ben 9 anni, Valentina ha affermato:

“L’esperienza fa una persona, l’educazione fa una persona, i valori fanno una persona, non è la carta di identità né la data di nascita a fare una persona. Lo dirò fino alla fine dei miei giorni”. In tanti sono curiosi di saperne di più sulla storia con Matteo Napoletano, e si chiedono se essa sia destinata a durare.