Momento di gioia per Valentina Ferragni che dopo diverso tempo è tornata ad occuparsi di un hobby a lei molto caro.

In famiglia le cose non stanno andando, forse, tutte nel modo migliore viste le recenti questioni che hanno coinvolto sua sorella Chiara. Eppure per Valentina Ferragni sembra esserci appena stato un momento di grande gioia. Quale? Il ritorno in quello che lei stessa ha definito il “suo posto preferito”.

Valentina Ferragni e la passione per la pole dance

Valentina Ferragni

Al netto di una situazione sicuramente complessa che in casa Ferragni si sta vivendo dopo lo scandalo pandoro che ha coinvolto Chiara, come detto sua sorella Valentina si è trovata a vivere alcune ore di grande spensieratezza tornando a pratica la pole dance che aveva dovuto abbandonare alcuni mesi fa, d’estate, a seguito di un problema fisico.

Felissimi, la più giovane della sorelle Ferragni ha raccontato su Instagram le proprie emozioni: “Io come ogni anno ho messo degli obiettivi che voglio cercare di raggiungere nel mio 2024”, ha detto Valentina. “Alcuni sono semplici ed altri sono un po’ delicati. Come sapete bene, mi avete visto, faccio tanto pilates e oggi ritornerò a fare il mio amato pole dance dopo sei mesi di stop. Sono stata ferma a causa della costola rotta. Adesso però devo andare nel posto per allenarmi perché a casa sono più pigra e non riesco ad allenarmi come e quanto vorrei. Ho capito che basta trovare quei dieci o quindici minuti per allenarsi bene e avere uno stile di vita più attivo”.

Una bella notizia per la ragazza che, come detto, questa estate aveva dovuto fare i conti con un incidente che le ha causato la rottura di due costole a seguito di un giro in moto d’acqua.

Di seguito anche un post Instagram della scorsa estate prima dell’infortunio subito: