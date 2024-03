Simpatico retroscena svelato da Diletta Leotta a proposito della sua vita con Loris Karius. I due sono da poco diventati genitori.

Stanno costruendo piano piano la loro famiglia e, dopo aver dato alla luce la piccola Aria, Diletta Leotta e Loris Karius progettano il futuro. La nota conduttrice DAZN ha parlato a ‘Stasera C’è Cattelan’ su Rai 2 svelando diversi aneddoti del compagno e futuro marito.

Diletta Leotta, le curiosità sui litigi con Karius

Diletta Leotta

Ospite della trasmissione di Alessandro Cattelan, la bella Diletta ha raccontato alcune curiosità relativa al suo rapporto con Karius, suo futuro marito nonché padre della piccola Aria.

Il volto DAZN si è soffermato soprattutto sui litigi ed in particolare sulla lingua usata per discutere visto che lei è italiana e l’uomo è tedesco. “Tu sei siciliana, il tuo futuro marito è tedesco… come si litiga per il matrimonio in queste due lingue?”, le ha chiesto il presentatore.

La Leotta ha risposto col sorriso: “Il litigio è stato quello step che mi ha permesso di imparare l’inglese. Io prima non parlavo bene l’inglese, ma adesso che ho imparato anche a litigare in inglese, sono arrivata a un livello pro”.

E ancora: “Litighiamo un po’ in inglese, ma il problema è che non so perché, ma quando sei arrabbiato… non so se capita anche a voi, a me viene fuori la radice, che è la Sicilia. Mi viene fuori il siciliano”.

La vita di coppia e il futuro

Sui progetti per il futuro, la bella Diletta ha poi risposto a quella che sarà la vita con Karius da sposati soprattutto in tema di location. “Se è vero che Loris vuole venire a vivere in Italia? Speriamo… Io spero che sia vicino Milano, perché il mio centro di vita è qui”.

E poi scherzando ancora: “Massimo Monza? Possiamo arrivare a Como. Se fosse così sarebbe una cosa perfetta”.

Di seguito anche un post su X con alcuni passaggi dell’intervista con Cattelan: