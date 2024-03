Il gesto di una fan dall’Ucraina ha spiazzato in positivo Annalisa. La lettera ha commosso l’artista che ha mostrato tutto sui social.

Amatissima in Italia ma, a quanto pare, seguita davvero da ogni parte del mondo. Stiamo parlando di Annalisa che in queste ore ha ricevuto una lettera davvero speciale da parte di una fan dall’Ucraina e, precisamente da Kiev. Un pensiero che ha commosso l’artista e anche tutti i suoi seguaci.

Annalisa, la lettera della fan da Kiev

Annalisa

Attraverso una storia su Instagram, Annalisa ha voluto mostrare il bellissimo gesto che una sua fan di Kiev le ha fatto. Si tratta di una lettera speciale datata 20 febbraio 2024 e che vede questa persona raccontare la serenità e il buonumore che le canzoni dell’artista riescono a darle anche nonostante la guerra che si vive nel suo Paese.

La fan, infatti, ha parlato di “missilie” e “bombe” che tormentano Kiev e tutta l’Ucraina e ha ringraziato la cantante dandole teneramente del “lei”.

Dal canto suo, l’artista ha scritto: “Penso non ci sia cosa più grande di questa. Oggi per me è un giorno speciale davvero”, le parole accompagnate da due emoticon, quella di un cuore rosso e quelle delle mani giunte.

L’annuncio su ‘Sinceramente’

Sempre sui social, poi, Annalisa ha dato un altro aggiornamento ai suoi seguaci. Quale? Il brano portato a Sanremo, ‘Sinceramente’, sarà preso disponibile anche in versione francese.

La cantante ha annunciato l’uscita per le prossime ore. Un successo favoloso e c’è chi, tra i fan, ore le chiede pure di fare una versione in spagnolo. “Grandissima, immagino già tutti i francesi a ballare”, “Ti prego, ora anche in spagnolo. Fai anche quella versione”, alcuni dei commenti.

Staremo a vedere se l’artista seguirà i suggerimenti degli utenti.

Di seguito anche il recente post Instagram della cantante con l’annuncio su ‘Sinceramente’: