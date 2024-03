Francesca Fagnani ha voluto citare Pamela Prati per augurare a tutti una “Buona Primavera”, scherzando sul caso Mark Caltagirone.

Impossibile dimenticare il caso di Mark Caltagirone che era diventato viralissimo pochi anni fa, e stavolta a tirarlo nuovamente in ballo è stata la giornalista Francesca Fagnani. Ogni anno, il 20 marzo, su Instagram non è raro trovare la scritta “Buona Primavera“. Se a primo acchito potrebbe sembrare un semplice saluto alla nuova stagione, in realtà in alcuni casi potrebbe celarsi un riferimento a Pamela Prati.

E questo è ciò che è successo quest’anno quando anche la giornalista, conduttrice del programma Belve, ha deciso di condividere la simpatica citazione.

Francesca Fagnani cita Pamela Prati: “Buona Primavera”

La frase condivisa su X (ex Twitter) dalla Fagnani il 20 marzo è una citazione all’indimenticabile intervista a Pamela Prati da Silvia Toffanin a Verissimo. Infatti, nonostante siano passati ormai diversi anni dalla vicenda, quell’intervista è rimasta impressa nella mente di molti.

In quell’occasione la Prati aveva raccontato la nascita della sua storia d’amore con il fantomatico Mark Caltagirone, che poi si è rivelato non esistere affatto.

Buona primavera (cit. per amatori del genere, ovviamente) — francesca fagnani (@francescafagnan) March 21, 2024

La soubrette aveva raccontato di aver contattato l’uomo sui social esordendo con l’indimenticabile frase “Buona Primavera“, a cui l’uomo ha risposto “Ora sì che è una buona Primavera“.

Ma ecco cosa si cela dietro il messaggio pubblicato dalla Fagnani.

Francesca Fagnani, il post non passa inosservato

La giornalista ha condiviso un post su X in cui scrive “Buona primavera (cit. per amatori del genere, ovviamente)“. Non è passato inosservato il riferimento alle parole di Pamela Prati e subito sono arrivate decine di commenti divertenti in risposta alla citazione.

Sotto al post, infatti, sono spuntate anche altre citazioni di Pamela Prati sempre relative alla vicenda di Mark Caltagirone. Si legge, ad esempio, “E mamma fai questo e mamma fai quello…bellissimo“. Insomma, nella mente di molti la vicenda Prati-Caltagirone non se n’è ancora andata.