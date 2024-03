Francesco Monte commenta la notizia delle nozze tra l’ex fidanzata Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ecco cosa ha detto.

Manca sempre meno al grande giorno per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e l’attenzione dei media è sempre più concentrata sull’evento tanto atteso. Ma di certo nessuno si aspettava che sarebbe arrivato un commento da parte dell’ex fidanzata della modella, Francesco Monte.

Monte oggi si è rifatto una nuova vita, e ha da poco avviato una carriera nel mondo della musica. Ma pensa ancora alla sua ex? Solamente pochi giorni fa Cecilia e Ignazio hanno rivelato la data delle nozze oltre ad alcuni dettagli sulla festa. Ma vediamo che cosa ha detto Monte sul matrimonio dell’ex fidanzata.

Francesco Monte: “Non ho nessun rapporto con lei”

A pochi mesi dalle nozze, adesso non si parla che di Cecilia e Ignazio, che celebreranno il 30 giugno il loro matrimonio in una location da sogno in Toscana.

Ma è impossibile non chiedersi come abbia preso la notizia l’ex fidanzato della modella, Francesco Monte. Nel programma Casa SDL non sono mancate le domande sull’argomento, e la risposta del cantante ha spiazzato tutti.

Francesco Monte

“Non ho nessun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia, me l’hai appena data tu quella delle nozze. Tanti auguri“. Il commento cela del risentimento o sono auguri sinceri che dimostrano la maturità del cantante?

La nuova strada di Francesco Monte

Francesco Monte ha deciso di reinventarsi negli ultimi anni, passando dall’essere l’ex tronista di Uomini e Donne a diventare un trapper di successo.

Oggi conosciuto con il nome d’arte Kinari, Monte ha recentemente lanciato il suo primo singolo, Arianna, che ha fatto molto discutere. Infatti, al lancio del suo brano molti utenti social hanno notato una strana somiglianza tra la sua voce e quella di un altro cantante italiano molto amato: Irama.