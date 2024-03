In un’intervista Antonio Zequila si è lasciato andare ad alcune rivelazioni scottanti sull’ex, Simona Tagli, concorrente del Grande Fratello.

Antonio Zequila ha avuto una relazione con la concorrente del Grande Fratello Simona Tagli. Negli ultimi giorni, durante un’intervista a Radio Cusano, Zequila ha aperto il sipario sulla sua storia d’amore con Simona Tagli, rivelando dei dettagli inaspettati. L’attore ha, infatti, condiviso dettagli intimi e retroscena del loro passato sentimentale, rivelando anche curiosità sul loro primo incontro e sui motivi della separazione.

Ecco che cosa ha rivelato.

Antonio Zequila su Simona Tagli: “Aveva l’ormone in fermento”

I due si sono conosciuti quando lui ancora non era conosciuto come lo è adesso. “Quando io l’ho conosciuta era nel massimo della sua espressione, sprizzava sensualità da tutti i pori” ha rivelato. “Lei era famosa e io no, era molto ambita con i suoi balletti televisivi. Era più giovane e aveva l’ormone in fermento. Mi ha conquistato la sua simpatia“.

Antonio Zequila

Passeggiando lungo il viale dei ricordi, Antonio ricorda il suo primo incontro con Simona. “Ci eravamo conosciuti ad una festa al compleanno di Renzo Arbore, poi lei mi aveva dato il numero di telefono, lei all’epoca era ancora sposata” rivela l’attore.

Ha, poi, rivelato: “Poi ci siamo conosciuti per caso ad una manifestazione dove eravamo ospiti insieme. Il giorno dopo doveva andare a San Marino, io con tutta la pazienza mi sono messo in macchina, l’ho accompagnata e da là è iniziato il nostro idillio“.

Antonio Zequila rivela i motivi della fine della loro storia d’amore

Anche se tutto sembrava andare a gonfie vele, tra loro sono presto iniziati i problemi.

Infatti, Zequila ha rivelato: “Andavamo molto d’accordo, l’unico problema di Simona è che era gelosissima, mi chiamava 20 volte al giorno“.

Infine, ha raccontato: “Siamo stati 6/7 anni insieme, abbiamo convissuto. Io con Simona ho vissuto il fatto che volessi diventare famoso, lei era già famosa, io facevo i fotoromanzi“.