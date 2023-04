Se vi state chiedendo dove vive Diletta Leotta, siete nel posto giusto per scoprire ogni segreto della sua splendida casa nel cuore di Milano! Ecco tutto quello che c’è da sapere, dagli interni al panorama mozzafiato…

Vista da togliere il fiato sullo skyline del capoluogo lombardo, interni super glam e dettagli chic non proprio alla portata di tutti: sono alcuni degli ingredienti della casa di Diletta Leotta, uno splendido nido dotato di ogni comfort in cui trapela tutta la sua cura per lo stile e i giochi di luce e colore. La casa della conduttrice dovrebbe trovarsi in zona Porta Nuova nel complesso Giardini d’Inverno. Partiamo alla scoperta delle sue stanze!

La casa di Diletta Leotta a Milano

La casa di Diletta Leotta, si trova nel cuore del capoluogo lombardo e la regina del calcio raccontato in tv non si smentisce in quanto a buon gusto. Il suo nido è davvero un gioiello di design e ora scopriamo di più sugli interni, dall’arredamento allo spettacolo che si gode dal suo ampio balcone…

Una vista mozzafiato sullo skyline davvero romantica (e per pochi)!

È proprio davanti a questo spettacolare scorcio sulla città di Milano che Diletta Leotta si allena spesso in casa, davanti alle grandi vetrate che incorniciano la sua bellissima casa.

La zona living a casa di Diletta Leotta

La zona living a casa di Diletta Leotta è un luogo ad altissimo tasso di stile! Elementi in legno naturale, dai pavimenti alle pareti, si alternano agli arredi moderni dalle linee pulite ed essenziali a comporre un ambiente davvero raffinato e super luminoso!

E non mancano grandi e morbidissimi divani chiari angolari per un salotto davvero glamour!

Nel salotto, inoltre, è presente una splendida parete attrezzata chiara su parete in marmo bianco e camino finto, lungo e in posizione centrale, incastonato nell’arredamento per dare all’open space un accento ancora più caldo e accogliente…

In uno dei suoi post su Instagram, Diletta Leotta mostra anche uno scorcio della sua bellissima cucina bianca, in stile moderno e dalle linee super essenziali in perfetta armonia con il resto degli interni.

Completano questo angolo della sua casa delle tende chiare e sgabelli in velluto tortora.

La prima casa milanese di Diletta: ecco dov’era

Quella di Diletta Leotta non è la prima casa milanese. La conduttrice tv ne ha lasciata un’altra dopo qualche disavventura di troppo, dai paparazzi a un brutto furto subito. “Mi hanno seguita giorno e notte, l’obiettivo è quello di massacrarmi, demoralizzarmi e togliermi un po’ di energie. Si sposta su aspetti futili che non sono rilevanti perché sono cavoli miei”, ha detto al settimanale Nuovo.

Quella casa, altrettanto finemente arredata e panoramica, era stata ristrutturata dall’architetto Alberto Vanin.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG