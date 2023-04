Brad Pitt ha venduto la sua villa “infestata dai fantasmi”: l’acquirente ha sganciato una cifra 20 volte superiore al prezzo iniziale.

Dopo ben 29 anni di residenza, Brad Pitt ha venduto la sua villa “infestata dai fantasmi”. L’attore ha deciso di disfarsene perché è alla ricerca di una dimora più piccola e ha trovato un acquirente che ha sganciato una cifra folle, quasi 20 volte superiore al prezzo che lui ha sborsato nel 1994.

Brad Pitt ha venduto la sua villa “infestata dai fantasmi”

Colpaccio per Brad Pitt, che è riuscito a vendere la sua villa “infestata dai fantasmi”. Stiamo parlando della mega dimora di 29 stanze situata a Los Angeles, nel quartiere Los Feliz. E’ qui che l’attore e l’ex moglie Angelina Jolie hanno cresciuto i loro sei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne. La casa è stata acquistata dagli ex coniugi nel 1994, alla modica cifra di 1 milione e 700mila dollari. All’epoca, la proprietaria era Cassandra Peterson, icona dell’horror conosciuta come “Elvira, la regina delle tenebre”. La donna, prima di cedere la proprietà a Brad, lo aveva avvisato della presenza dei fantasmi, ma lui si è mostrato entusiasta della cosa.

Dopo ben 29 anni, Pitt ha venduto la lussuosa villa perché è “alla ricerca di qualcosa di più piccolo“, sempre a Los Angeles. Questo è quanto ha riferito una fonte alla rivista People, che ha spifferato anche la cifra sganciata dall’acquirente: circa 40 milioni di dollari. Un prezzo pazzesco, quasi venti volte superiore a quello sborsato dall’attore nel 1994, probabilmente dovuto ai vari lavori di ristrutturazione e ampliamento fatti da Brad nel corso della sua permanenza.

La villa di Brad Pitt è “infestata dai fantasmi”: la testimonianza di Cassandra

Cassandra Peterson, intervistata da People, ha raccontato che Pitt si innamorò all’istante della villa. A nulla valsero gli avvertimenti sulla presenza dei fantasmi: l’attore andò in estasi davanti all’enorme soggiorno e alla sala da pranzo, entrambi con pannelli in mogano massiccio e soffitti in rame, e firmò la compravendita. L’attrice di film horror ha dichiarato: “Lo avevo avvertito che lì dentro erano successe molte cose strane da quando io e mio marito ci eravamo trasferiti. (…) Persone che camminavano al piano di sopra… Una volta un fantasma seduto al piano di sotto davanti al camino… e una persona che galleggiava sul fondo della piscina, cose del genere“.

Brad, di tutta risposta, si è mostrato “molto eccitato” e ha ammesso che “trovava molto bello” il dover convivere con strane presenze. “So che sembra strano. Io sono Elvira. So che te lo aspetti da me, vero? Ma vi giuro che non ho allucinazioni, non ero fatta e non riesco a spiegarmi queste cose“, ha aggiunto Cassandra, rivelando che all’epoca chiamò anche un esorcista per risolvere il problema. “Voglio dire, non ci sono molti acquirenti per i quali i fantasmi possano diventare un punto di forza, ma lui ha detto, ‘Oh, è fantastico’“, ha concluso la Peterson.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG