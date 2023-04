C’è tempo fino al 31 dicembre per richiedere il bonus revisione auto 2023: ecco a chi è destinato e come si ottiene.

Il bonus revisione auto 2023 è ancora attivo e si può richiedere fino al 31 dicembre dell’anno in corso. L’incentivo, stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, non verrà rinnovato per il 2024. Vediamo a chi è destinato il contributo e qual è la modalità per richiederlo.

Bonus revisione auto 2023: a chi è destinato e come funziona?

Il bonus revisione auto 2023 torna disponibile per quanti devono effettuare il controllo dei veicoli a motore e rimorchi entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Allo scoccare dell’1 gennaio 2024, questo contributo non verrà rinnovato e, di conseguenza, non sarà più disponibile. Questo incentivo è stato introdotto l’1 novembre 2021, dopo che il prezzo della revisione, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, era passato da 66,88 euro a 79,02 euro. Davanti alle proteste dei contribuenti, il Governo ha deciso di istituire il bonus veicoli sicuri, valido per tre anni. Pertanto, il 2023 è l’ultima occasione per usufruire del piccolo incentivo.

Infatti, il bonus revisione auto è pari ad uno sconto di 9,95 euro. Una cifra irrisoria, che però va a compensare l’aumento del servizio che c’è stato nel 2021. L’incentivo, a partire dallo scorso 3 aprile, si può richiedere direttamente sulla piattaforma dedicata Bonus Veicoli Sicuri. Per accedere è necessario utilizzare la Carta d’identità elettronica (CIE), lo Spid oppure la Carta nazionale dei servizi (CNS). A questo punto, l’utente deve inserire una serie di informazioni.

Come si richiede l’incentivo?

Per ottenere il bonus revisione auto 2023 è necessario essere in possesso di alcune informazioni: la targa del veicolo, il numero della patente, il giorno in cui è stata fatta la revisione e il codice IBAN dove si desidera ricevere il rimborso di 9,95 euro. Non è richiesta alcun tipo di ricevuta o allegato, ma il contributo sarà accreditato soltanto dopo la verifica dei dati. I centri di revisione non c’entrano nulla con il bonus, quindi lo stato della domanda può essere controllato solo ed esclusivamente sulla piattaforma. E’ bene sottolineare, infine, che la richiesta può essere fatta soltanto dall’intestatario della vettura e per un solo mezzo.

