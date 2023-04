I donatori di coccole per neonati sono dei volontari che, come indica la parola stessa, coccolano i bebè. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Sempre più studi dimostrano come gli abbracci o le coccole in generale abbiano un potere curativo a qualsiasi età. Si tratta, infatti, di un modo per arrivare rapidamente alla parte inconscia, offrendole sicurezza ed emozioni positive ed in grado di fare la differenza.

Per questo motivo, è stato appurato che sopratutto nella primissima infanzia, le coccole siano qualcosa di unico ed in grado di migliorare la qualità della vita futura di chi le riceve.

A tale scopo, nel resto del mondo esiste ormai da tempo la possibilità di diventare donatori di coccole volontari per neonati. Una particolare forma di volontariato che sta prendendo sempre più piede anche in Italia e che ha già mostrato come si tratti di una tecnica vincente ed in grado di offrire molto, non solo a chi riceve le coccole ma anche a chi le elargisce.

Cosa fanno i donatori di coccole per neonati

In genere i donatori di coccole per neonati sono persone adeguatamente formate. Queste hanno il compito di cullare e coccolare i neonati che si trovano in terapia intensiva, che hanno genitori troppo provati dal parto per prendersene cura per tutto il tempo o che sono stati abbandonati e che, quindi, rischiano di non ricevere alcun tipo di coccola.

coccole ai neonati

La scienza stessa, dopotutto, conferma come un abbraccio o una coccola ricevuti in un momento di bisogno aiutino ad alleviare lo stress e ad affrontare meglio cure e terapie. E che ciò porta spesso a risposte migliori da parte dell’organismo. Un particolare che non andrebbe quindi mai sottovalutato e che fa dei donatori di coccole per neonati delle vere risorse in grado di migliorare la vita dei più piccoli. Ma anche dei genitori che, grazie alla loro presenza, possono avere un po’ di respiro e il tempo necessario per prendersi cura di sé.

Come diventare donatori di coccoli per neonati

In Italia sono sempre di più le associazioni che consentono di diventare donatori di coccole.

Spesso basta rivolgersi in ospedale o presso le assistenti sociali per conoscerle.

Una volta trovata l’associazione o l’ospedale giusto si inizierà un corso di formazione insieme a medici, infermieri e psicologi. Al contempo si dovranno superare alcune visite preliminari. Fatto ciò si potrà iniziare ad operare in tal senso offrendo parte del proprio tempo ai più piccoli e, in alcuni casi, persino alle loro famiglie.

