Elegante, sofisticata e con qualche dettaglio irriverente: la casa di Laura Pausini è in tutto e per tutto simile a lei!

Laura Pausini ha una lussuosa casa a Miami dove trascorre la maggior parte del suo tempo tra un tour e l’altro in giro per il mondo. Con lei nell’abitazione vivono anche il marito, Paolo Carta (suo chitarrista), e la figlia Paola. A casa Pausini-Carta il colore predominante è bianco e la cantante ha scelto di arredarla con mobili e oggetti estremamente chic.

La casa di Laura Pausini

La casa di Laura Pausini è elegante e raffinata. Il colore predominante in tutti gli spazi dell’abitazione è il bianco, e bianco è pure il pianoforte dove la cantante è solita esercitarsi durante le sue pause dal lavoro.

Oltre a una stanza dedicata alla musica e al pianoforte, la cantante ha adibito un intero spazio al suo immenso guardaroba e ai suoi vestiti di scena.

La stessa Laura Pausini non ha nascosto ai fan di avere un vero e proprio problema con la mole di abiti che possiede. Nella stanza è presente il parquet, visibile anche nelle altre stanze, e un elegante lampadario in cristallo. Le pareti, così come le porte e le tende, sono di colore bianco.

Come i mobili nel resto della casa, anche quelli del salone sono di colore bianco. La sala è abbastanza ampia da permettere alla cantante di poter fare un po’ di esercizio in casa, e allo stesso tempo l’ambiente è confortevole e accogliente per quando lei e tutta la famiglia vogliono trascorrere un po’ di tempo insieme.

Il salone è un delizioso angolo shabby-chic: tra il divano e la poltrona si trova uno splendido camino dagli intarsi antichi, due candelabri, mobili e tende di colore bianco. Anche la piccola Paola ha una poltrona tutta per sé, riconoscibile subito per le sue dimensioni ridotte e disposta al centro della stanza. Al posto di un comune tavolo da salotto la cantante ha scelto di utilizzare alcuni vecchi bauli per dare un tocco di personalità alla stanza, giocando con contrasti tra l’antico e il moderno.

