Scopriamo cos’è la passeggiata più romantica d’Italia e perché è chiamata in questo modo.

Ci sono luoghi che restano impressi al primo sguardo e che è sempre un vero piacere poter rivisitare di tanto in tanto. Uno tra questi è la passeggiata più romantica d’Italia. Un percorso quasi magico che rientra tra le passeggiate più interessanti e che a causa di una frana è rimasto chiuso per ben dieci anni.

Per fortuna, dopo una lunga assenza, la camminata nota anche come la via dell’Amore ha appena riaperto tornando ad essere meta di coppie e di persone che amano sia l’amore che i percorsi (in questo caso romantici) e all’aria aperta.

Dove si trova la passeggiata più romantica d’Italia

Il percorso considerato una vera e propria via dell’amore si trova in zona Cinque terre e ne attraversa il parco, passando a picco sul mare. Per la precisione si tratta di un percorso piuttosto corto che collega due borghi di Levante Ligure, ovvero Manarola e Riomaggiore.

passeggiata cinqueterre

Parte del famoso sentiero azzurro (di cui fa parte anche la via dei baci), questa camminata supera appena un chilometro e che è considerata un vero e proprio museo a cielo aperto con murales che decorano il percorso. Dopotutto, poter ammirare tante meraviglie in così poco tempo non è da tutti i giorni e rappresenta di sicuro un modo diverso di passare il tempo, sopratutto se si è in buona compagnia.

Quali sono gli altri percorsi romantici d’Italia

Oltre alla possibilità di percorrere l’intero sentiero azzurro che, in questo caso, è lungo circa 12 chilometri, in Italia i luoghi romantici da visitare non mancano di certo. Alla già citata via dei baci, si aggiungono infatti i paesaggi sulle colline in val d’Orcia che grazie ai loro innumerevoli colori rappresentano un percorso in grado di regalare emozioni di ogni genere.

In Umbria, si trova invece il vicolo Baciadonne, una via stretta, considera la più stretta d’Europa e dove si dice ci si rovi obbligati a camminare abbracciati o comunque molto stretti.

Anche il lungomare di Napoli, ovviamente, non è da meno. E non va ovviamente dimenticata la via dell’Amore che si trova nei quartieri spagnoli. I percorsi romantici, insomma, non mancano affatto.

