In occasione di una lunga intervista, l’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova fa delle dichiarazioni shock sull’ex marito e sulla loro relazione.

In occasione di un’intervista su Chi Magazine, l’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova ha avuto modo di sfogarsi dicendo tutto quello che è successo tra lei e l’ex marito. I motivi per cui si sono lasciati e i tanti tradimenti. I due sono stati sposati dal 2013 al 2017 quando la modella ha deciso di porre fine alla loro storia.

Le dichiarazioni forti di Katarina Raniakova su Alex Belli

“Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà lì. Lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano.“

Così inizia il duro racconto di Katarina Raniakova che parte proprio dalla situazione che Alex Belli sta vivendo con Soleil Sorge che sta compromettendo il suo rapporto con Delia.

La modella continua: “Ma non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’inizio. Così tu pensi: “Lui è la mia famiglia”. Ma se mia madre avesse visto con i suoi occhi, mi avrebbe riportata a casa. Mi avrebbe detto: ‘‘Figlia mia, io non ti ho cresciuto per questo”.

Katarina non manca di parlare dei diversi tradimenti subiti dall’attore: “C’era il mio gatto che ogni volta che lui non c’era la faceva sul suo cuscino, come a dirmi: “Guarda che lui è un pezzo di…”. Comunque, alla fine, io ho capito che lui aveva questa relazione: faceva le chiamate di nascosto, quando le riceveva si allontanava, così ho scritto una mail al marito di lei. E lui è andato su tutte le furie: quando gli fai fare brutta figura Alex perde la testa.“

I tradimenti sono continuati anche dopo l’esperienza di Alex Belli all’Isola dei Famosi: “Mi ha fatto un elenco di nomi di persone con cui mi aveva tradito: persone di cui sapevo, persone di cui sospettavo e anche persone che proprio non immaginavo. E ha aggiunto: “Perché tu devi sapere che io sono questo!” Alla fine gli ho detto: “Senti, ci dobbiamo separare”. Lui, allora, si è buttato a terra, ha cominciato a piangere. A quel punto io vedevo tutto, non dovevo più immaginare niente, era tutto chiaro. Io per due mesi, in autunno, sono tornata a casa, perché lui diceva che si voleva ammazzare.“

Conclude con una delle rivelazioni più shockanti di questa intervista: “Morì mio nonno, lui era in giro per feste, dopo parecchi tentativi sono riuscita a trovarlo, gli ho detto questa cosa e lui: “Prendi la macchina e vai”. E io: “Ma io non me la sento di guidare in questa situazione. Alla fine sono arrivata a casa mia, in Slovacchia, da sola. Di fronte alla salma di mio nonno ho visto mia sorella con suo marito, mia mamma con il suo compagno e… e io sola, e ho pensato: “Sono la metà di niente”. Sono tornata a Milano e finalmente gli ho detto: “Dobbiamo divorziare, abbiamo fatto una casa insieme, ma dammi solo quello che mi serve per prendermi un monolocale e me ne vado io”.

