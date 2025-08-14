Canale 5 rivoluziona il Daytime: quando iniziano i programmi più amati e le novità

Settembre segna il ritorno dei programmi del Daytime di Canale 5: ecco tutte le date ufficiali e le novità annunciate da Davide Maggio.

Non si fa in tempo ad essere nostalgici di Ferragosto che già si guarda al ritorno dei programmi più seguiti del Daytime di Canale 5. La nuova stagione televisiva è ormai alle porte e, come svelato da Davide Maggio e riportato da Novella2000, sono state rese note le date ufficiali di partenza delle trasmissioni più attese. Settembre segnerà il ritorno di volti noti, programmi storici e qualche novità che cambierà il volto del pomeriggio televisivo di Mediaset.

Daytime di Canale 5: Dentro la Notizia, Forum e Verissimo aprono la stagione

A dare il via alla nuova stagione del Daytime su Canale 5 sarà Gianluigi Nuzzi con la nuova trasmissione di informazione Dentro la Notizia. Il programma andrà a sostituire Pomeriggio Cinque, programma che chiude definitivamente. Il debutto del nuovo format è previsto per lunedì 1 settembre alle ore 17:00.

Pochi giorni dopo, tornerà su Canale 5 anche Forum, con la conduzione confermata di Barbara Palombelli. Lo storico programma ripartirà lunedì 8 settembre, riconfermando la sua presenza fissa nel palinsesto mattutino della rete.

Sabato 13 settembre, invece, sarà il turno di Verissimo, con Silvia Toffanin di nuovo alla guida del programma. Anche per questa edizione è stato confermato il doppio appuntamento settimanale, il sabato e la domenica, a partire dalle ore 16:30.

Tornano Mattino Cinque News, Uomini e Donne e Amici 25

A metà mese sarà la volta di Mattino Cinque News, che tornerà in onda lunedì 15 settembre. Anche quest’anno alla conduzione ci saranno Francesco Vecchi e Federica Panicucci, pronti a riprendere il timone del programma che accompagna il pubblico sin dalle prime ore della giornata.

Il pubblico dovrà invece attendere lunedì 22 settembre per il ritorno di Uomini e Donne, il celebre dating show firmato Maria De Filippi, che ripartirà come di consueto alle ore 14:45.

Infine, a settembre è previsto anche il ritorno di Amici 25. Al momento, però, non è ancora stata confermata una data ufficiale. Le ipotesi più probabili vedono il debutto fissato per domenica 21 oppure domenica 28 settembre. Dopo la messa in onda della prima puntata, è previsto anche il ritorno della striscia quotidiana, in onda dal lunedì al venerdì, subito dopo Uomini e Donne.