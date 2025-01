Il piccolo diavolo: le location del film di Roberto Benigni 

Ecco quali sono le location di Il piccolo diavolo, la commedia diretta e interpretata da Roberto Benigni e Walter Matthau.

Una delle prime commedie dirette e interpretate da Roberto Benigni è Il piccolo diavolo. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 1988, la trama ruota intorno a un prete esorcista americano che arriva in Italia per praticare un esorcismo su una ragazza posseduta. La ragazza viene liberata dal diavoletto che la possiede, peccato quest’ultimo si manifesti e inizi a combinare disastri vari e complicare la vita al prete. Vediamo ora quali sono le location di Il piccolo diavolo.

Il piccolo diavolo: le location del film

Il piccolo diavolo è stato girato in varie località d’Italia, da nord a sud. A Roma sono state diverse scene tra cui quella in cui Roberto Benigni suona tutti i campanelli (il palazzone è quello di via Marotta 6), il ristorante dove il prete americano va a mangiare e viene raggiunto da Benigni è il “Ristorante Benvenuto” di Roma.

Roberto Benigni

A Pisa si trova la Chiesa di San Zeno, che è quella dove il prete americano va a confessarsi, la sua chiesa è invece quella di Calci, comune della provincia di Pisa. Un’altra località che ha ospitato gli attori, le attrici e tutti gli altri addetti ai lavori per le riprese è Taormina: nella cittadina siciliana in provincia di Messina sono state girate le scene alla sezione ferroviaria, ma anche diverse scene con Nina. Qui si trova l’albergo dove risiede, il bar dove elenca le cose che le piacciono e in cui bacia uno sconosciuto.

Il piccolo diavolo: il cast del film

Il protagonista principale di Il piccolo diavolo è, come detto, Roberto Benigni, che veste i panni appunto del diavoletto. Walter Matthau è invece il prete esorcista, padre Maurizio. Nina è invece interpretata da Nicoletta Braschi.

Nel cast del film sono invece presenti Stefania Sandrelli, Giacomo Piperno, Franco Fabrizi, Paolo Baroni, Annabella Schiavone, John Lurie, John Karlsen e Mirella Falco.