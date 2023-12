Ecco quali sono le location di Beata te, la commedia di Natale con protagonisti Serena Rossi e Fabio Balsamo.

Marta è una regista teatrale, single, senza figli, pienamente soddisfatta della sua vita. Sta per compiere 40 anni e sta per debuttare a teatro con un nuovo spettacolo quando riceve una visita del tutto inaspettata: quella dell’Arcangelo Gabriele. E l’annuncio che l’Arcangelo ha da farle è uno di quelli che sconvolgono la vita (e in questo caso fanno la storia): è incinta e presto avrà un bambino. E’ questa, in sintesi, la trama di Beata te, la commedia di Natale uscita nel 2022 e diretta da Paola Randi. Vediamo ora quali sono le location di Beata te.

Beata te: le location del film

Non è Betlemme la location principale di Beata te e in questo caso non c’è neppure una grotta con un bue e un asinello. L’Arcangelo Gabriele, infatti, nella commedia di Paola Randi è apparso a Roma, città nella quale è raccontata la storia ma dove è anche stato girato l’intero film: tutte le location della pellicola le troviamo infatti nella Capitale.

Serena Rossi

Le ripresa della commedia si sono svolte nell’estate del 2022 e sono state necessarie alcune settimane di lavoro per portarle a termine. “La commedia italiana di grande tradizione incontra qui un sapore contemporaneo, internazionale, metropolitano, che sa essere graffiante, ma caldo e coinvolgente”, ha commentato la regista Paola Randi a proposito del suo film.

Beata te: il cast del film

La protagonista principale di Beata te, Marta, è interpretata da Serena Rossi. Il coprotagonista è invece l’Arcangelo Balsamo e a vestire i suoi panni è il comico Fabio Balsamo.

Nel cast di Beata te troviamo poi Valentia Correani, Corrado Fortuna, Alessandro Riceci, Paola Tiziana Cruciani, Gianni Ferreri, Lorenzo Reni, Lorenzo Balducci, Herbert Ballerini, Paola Sambo e Stefano Rossi Giordani.