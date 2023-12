Ecco qual è la storia vera di Hachiko e quali sono le differenze con il celebre film con protagonista Richard Gere.

Uno dei cani più famosi al mondo è senza dubbio Hachiko, la cui storia ha commosso prima il Giappone poi il mondo intero, grazie anche al film Hachiko – Il tuo migliore amico, con protagonista Richard Gere, che ha permesso a molti di conoscerla. Il film, uscito nel 2009, è in realtà il remake della pellicola giapponese Hachiko Monogatari del 1987 diretta da Seijiro Koyama. Vediamo ora qual è la stori vera di Hachiko e quali sono le differenze con il film.

Hachiko: la storia vera

Hachiko era un esemplare maschio di Akita Inu bianco. E’ nato il 10 novembre del 1923 e quando aveva due mesi fu adottato da Hidesaburo Ueno, un professore di scienze dell’agricoltura dell’Università Imperiale di Tokyo. L’uomo, ogni giorno, per recarsi al lavoro prendeva il treno alla stazione di Shibuya e ogni mattina ad accompagnarlo alla stazione c’era proprio il suo cane che, alle 17, quando Hidesaburo Ueno tornava con il treno, si faceva ogni giorno trovare ad aspettarlo.

Statua cane Hachiko

Il 21 maggio 1925, mentre teneva una lezione all’università, il professore fu colto da un ictus e morì improvvisamente. Hachiko quel giorno si presentò come al solito alle 17 alla stazione ad aspettare il ritorno del suo padrone, non vedendolo rientrare, il cane tornò anche il giorno successivo, poi quello seguente ancora e fece così per dieci anni, fino al giorno della sua morte.

Hachiko venne notato dalle persone che lavoravano alla stazione e ben presto la sua storia si diffuse in tutto il Giappone, tanto che quando morì ne parlarono anche tutti i principali quotidiani nipponici.

Hachiko: le differenze con il film

Tra la storia vera di Hachiko e quella raccontata nel film di Lasse Hallstrom ci sono varie differenze. Intanto nella pellicola il protagonista, interpretato da Richard Gere, si chiama Parker Wilson ed è un professore di musica.

La storia poi della figlia Andy e del genero Michael non è reale ma è stata inserita perché funzionale al film. E’ invece vero che il cane si chiamava Hachi (che è in giapponese vuol dire otto), Hachiko è infatti un vezzeggiativo.