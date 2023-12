Dove lo fanno Il Concerto di Natale 2023? Ecco qual è la location da dove si esibiscono i vari artisti protagonisti.

Il 25 dicembre non poteva mancare il Concerto di Natale 2023, un evento che si svolge ogni anno dal 1993 e che è trasmesso in prima serata da Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci. Ma qual è la location del Concerto di Natale 2023? Vediamolo insieme.

Concerto di Natale 2023: la location

Ma dove si tiene Il Concerto di Natale 2023? La location nel corso degli anni è cambiata varie volte, in questa edizione quella scelta per far esibire i vari artisti è l’Auditorium Conciliazione a Roma, che si trova proprio in Via della Conciliazione a due passi da Città del Vaticano e dalla Basilica di San Pietro.

Vaticano

In passato l’evento si è svolto nell’Aula Paolo VIS in Vaticano, poi nel 2006 si è spostato a Monte Carlo, al Grimaldi Forum. Nel 2007 e nel 2008 ha invece traslocato a Verona, presso il Teatro Filarmonico, mentre nel 2009 si è tenuto al Teatro Massimo Bellini a Catania.

L’anno successivo, nel 2010, il Concerto di Natale è stato registrato a Malta mentre dal 2011 è tornato in Italia, a Roma, proprio all’Auditorium Conciliazione, dove si è poi tenuto ogni anno con una pausa dal 2017 al 2019 quando è stato registrato nell’Aula Paolo VI in Vaticano.

Concerto di Natale in Vaticano 2023: i cantanti

Come ogni anno sono tanti i cantanti, sia italiani che stranieri, che si esibiscono al Concerto di Natale in Vaticano 2023. Tra i vari protagonisti di questa edizione, che è trasmessa in TV su Canale 5, troviamo:

Al Bano, Orietta Berti, Riccardo Cocciante, Marcella Bella, Fabio Rovazzi, Matteo Romano, Raiz, Alexia, Gemelli di Guidonia, Alex Britti, Joss Stone, Crhristopher Cross, Virginia State Gospel Choir, Viktoria Modesta, Alan Stoica, Giulia Sol e Piccolo Coro Le dolci note. E poi molti altri ancora.