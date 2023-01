Ecco le location di Un povero ricco, la commedia con protagonisti principali Renato Pozzetto e Ornella Muti.

Renato Pozzetto e il regista Pasquale Festa Campanile hanno spesso lavorato insieme e tra i film realizzati insieme c’è anche Un povero ricco. E’ uscito nel 1983 e ha per protagonista il ricco Eugenio Ronconi, un’imprenditore ossessionato dalla paura di perdere tutte le sue ricchezze. Su consiglio del suo psicanalista decide per circa un mese di provare a cambiare identità e vivere da povero: questa esperienza cambierà profondamente la sua vita. Vediamo ora quali sono le location di Un povero ricco.

Un povero ricco: le location del film

Un povero ricco è ambientato principalmente a Milano ma le riprese del film non si sono svolte solamente nel capoluogo lombardo. Alcune scene son state girate negli studi cinematografici di Roma.

Renato Pozzetto

Tra le location di Un povero ricco a Milano troviamo il palazzo dove abita il protagonista che si trova in via Palestro. Il palazzo in questione si chiama Villa Reale. Le scene ambientante all’interno dell’edificio sono invece state girate nella stanze di Villa Parisi a Frascati. La casa dove invece va ad abitare da povero e dove conosce Marta si trova a Gratosoglio ed è nel complesso residenziale Casabella.

Gli uffici dell’azienda di Eugenio Ronconi si trovano invece in via Hoepli. Il luogo dove il protagonista acquista il cappotto è invece il mercato delle Colonne di San Lorenzo, sempre a Milano. Tra le location milanesi troviamo poi la stazione centrale, la pinacoteca di Brera e la Darsena. A Gaggiano è stata invece girata la scena della casa galleggiante.

Un povero ricco: il cast del film

Il protagonista, Eugenio Ronconi, è interpretato dal già citato Renato Pozzetto. Nel cast di Un povero ricco troviamo anche Ornella Muti, Piero Mazzarella, Patrizia Fontana, Nanni Svampa e Corrado Olmi.

