Un tempo, i contadini dicevano che Ferragosto è capo d’inverno. Tanti sono i modi di dire intorno a questa ricorrenza, così come le canzoni e le leggende popolari, ma vi siete mai chiesti perché si festeggia? Le origini affondano le radici nel lontano 18 a.C.

Perché si festeggia Ferragosto?

“Notte di ferragosto, calda la spiaggia e caldo il mare. Freddo questo mio cuor senza te“, cantava nel lontano 1976 Gianni Morandi nella canzone Notte di Ferragosto. Vi siete mai chiesti perché si festeggia questa ricorrenza? Il nome Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti, in italiano riposo di Augusto, ed è stato coniato in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano da cui prende il nome il mese in oggetto.

Fin da quell’epoca il mese di agosto era un periodo dedicato al riposo e ai festeggiamenti. Non a caso, nel 18 a.C. l’imperatore aveva deciso di istituire la ricorrenza, prendendo spunto dalla tradizione dei Consualia. Queste ultime erano delle feste pagane che celebravano la fine dei lavori agricoli ed erano dedicate a Conso, che, per i Romani, era il dio della terra e della fertilità.

Ferragosto: dai Romani ai nostri giorni

Ai tempi dei Romani, per il giorno di Ferragosto si organizzavano diverse attività di rilievo, come le corse dei cavalli. In ogni modo, i festeggiamenti non mancavano mai. Gli animali da tiro, che generalmente lavoravano nei campi, venivano agghindati con i fiori e portati in processione. Inoltre, i contadini erano chiamati a fare gli auguri ai proprietari terrieri per l’anno a venire. In cambio del buon auspicio ricevevano una mancia.

La Chiesa Cattolica ha deciso di approvare Ferragosto intorno all’VII° secolo, quando si iniziò a celebrare l’Assunzione di Maria. Questa festività, che in seguito venne fissata al 15 agosto, è stata riconosciuta ufficialmente solo nel 1959, quando è stato ‘approvato’ il dogma dell’Assunzione. Questo stabilisce che la Vergine Maria è stata accolta in cielo sia con l’anima che con il corpo.