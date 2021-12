Rosalinda Cannavò ha dato il pieno sostegno a Dayane Mello che, a La Fazenda, è stata vittima di abusi senza saperlo, dopo la sua eliminazione del reality però sembra che la modella brasiliana non abbia gradito il sostegno dell’ex gieffina.

In molti pensano che Dayane Mello non si sia resa conto di essere stata vittima di abusi sessuali all’interno de La Fazenda. Infatti, dopo la sua eliminazione anche lo staff della modella sembra aver scritto un messaggio molto particolare senza menzionare affatto ciò che è accaduto. Dayane ha smesso anche di seguire sui social Rosalinda Cannavò ma l’ex gieffina replica su Twitter alla decisione della modella.

Le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò per Dayane Mello

“Dico solo una cosa: continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai… punto.” Questo il commento di Rosalinda Cannavò dopo aver saputo che Dayane Mello ha smesso di seguirla. In molti pensano che la modella brasiliana sia una vittima che non è consapevole di ciò che l’è stato fatto.

Dall’Italia e dai mass media è arrivato un sostegno enorme all’ex finalista del GF Vip perchè molestata mentre era ubriaca da Nego do Borel a La Fazenda. Nonostante questo, la Mello ha etichettato ciò che è successo come un “fatto non grave”, forse non riesce ancora a realizzare la violenza subita. In ogni caso sembra che la Cannavò continui a dare a Dayane tutto il sostegno di cui avrà bisogno, nonostante la modella si sia allontanata. Ecco il post:

Dico solo una cosa . Continuerò a battermi per chi è vittima di violenze . Nulla mi fermerà mai … punto. — Rosalinda Cannavó (@14Cannavo) December 8, 2021

