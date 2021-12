Così l’attore spiega al suo coinquilino e collega il sentimento che prova per Soleil Sorge ricorrendo alla ormai sdoganata “chimica artistica”.

Alex Belli è ormai sempre al centro del gossip e non solo per il triangolo amoroso tra lui, Soleil e Delia ma anche per le sue dichiarazioni che lasciano spiazzati i telespettatori. Le parole rivolte a Davide Silvestri per spiegare il suo rapporto con Soleil fanno ricorso alla nota “chimica artistica” che sta facendo molto discutere sul web.

Le dichiarazioni di Alex Belli a Davide Silvestri

“Tesoro la connessione artistica che ho con te è più alta anche di quella che ho con Soleil. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ci troviamo con una lunghezza d’onda molto alta. Ogni cosa nasce all’improvviso, pam, pam, pam. Facciamo i personaggi, i ruoli, abbiamo una roba forte. In verità è molto difficile trovare questa alchimia. Vedi con Biagio? Lui è molto intelligente, ma non è tutto sciolto, non ci capiamo telepaticamente come noi. Questo per me è la cosa più importante, quello che abbiamo io e te”.

Con queste dichiarazioni, riportate da Fan Page, Alex Belli esordisce con Davide Silvestri per spiegare il suo reale rapporto con Soleil Sorge. Non finisce qui, perchè l’attore ha un altro grande asso nella manica che sta facendo discutere il web:

“Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi. Io l’ho lasciata fluire, è il mio dono. Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c’è questa cosa, però potevo alzare la posta e nessuno ci avrebbe detto niente”.

