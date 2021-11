Molte personalità del mondo dello spettacolo e politico si sono schierati in difesa di Greta Beccaglia la giornalista molestata in diretta tv.

Greta Beccaglia, una giornalista sportiva di 27 anni, è stata molestata in diretta tv da un tifoso che l’ha palpeggiata. A sconvolgere, oltre al fatto in se, è stata la reazione di un collega in studio che le ha detto di non prendersela per il gesto. In tanti, si stanno schierando dalla parte della giornalista che vuole giustizia: Diletta Leotta, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Elena Boschi e Laura Boldrini.

I messaggi di solidarietà per Greta Beccaglia

Greta Beccaglia è stata molestata mentre era intenta a fare il suo lavoro. In molte personalità di spicco hanno definiti “inaccettabile” un gesto del genere a una donna, a soli tre giorni dalla Giornata contro la violenza dedicata proprio al genere femminile. La prima a dare sostegno alla giornalista è Diletta Leotta: “Da donna e da professionista sono vicina a Greta Beccaglia, gesti riprovevoli e intollerabili. Vergogna”.

Per quanto riguarda il mondo della politica, interviene anche Laura Boldrini sui social che dichiara: “Gravissimo quanto accaduto alla giornalista Greta Beccaglia, a cui va la mia vicinanza. Prima le molestie, poi l’umiliazione: “Non prendertela”. È lo specchio di una società in cui le donne sono costrette a subire e pure a tacere: questo non è normale. Si apra un’inchiesta“. A esprimere solidarietà si aggiunge anche la Casellati: “Basta con la violenza sulle donne! La mia solidarietà alla giornalista Greta Beccaglia. Mi auguro che quelle inaccettabili molestie in diretta tv siano perseguite senza esitazioni.”

Non manca anche il commento di Elena Boschi che si scaglia contro ciò che è avvenuto alla Beccaglia dichiarando: “Solidarietà a Greta Beccaglia, la giornalista di ToscanaTv molestata da un tifoso mentre stava svolgendo il suo lavoro. Comportamenti simili non sono “bravate” ma molestie. Nessuno si può prendere la libertà di toccare una donna senza il suo consenso”.

