Scopriamo cosa c’è da sapere su Greta Beccaglia, la giornalista balzata agli onori delle cronache per un terribile caso di molestie in diretta tv.

Greta Beccaglia è una giovane e bella giornalista che, nel 2021, ha subito delle terribili molestie mentre era in collegamento con A Tutto Gol. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla giovanissima giornalista e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gretabeccaglia/

Chi è Greta Beccaglia: la carriera

Greta Beccaglia è una giornalista originaria di Firenze nata nel 1994 (non è dato sapere con esattezza il giorno della sua data di nascita). Dopo essersi laureata all’Accademia di Moda della sua città natale ha lavorato come co-conduttrice di Platinum Calcio (su Italia 7) e nel 2017 ha iniziato lavorare per l’emittente Toscana Tv, dove ha affincato Giorgio Michelleti nella conduzione di A tutto Gol. Oltre a questo la giovane giornalista è vicepresidente dell’Associazione Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Ha preso parte ad alcuni concorsi di bellezza, e ha vinto la fascia di Natura e Bellezza a Miss Mondo e di Miss Cinema.

Greta Beccaglia: le molestie

Nel 2021 la giornalista è balzata agli onori delle cronache per un orrendo caso di molestie in diretta tv. Mentre si trova all’esterno dello stadio Castellani per un collegamento al termine della partita Empoli-Fiorentina, ha infatti subito le molestie da parte di alcuni tifosi. Lei stessa ha commentato l’episodio al Corriere della Sera senza nascondere i suoi sentimenti a tal proposito: “Mi sono sentita oltraggiata, violata. Mi ha sconvolto lo sguardo di quei tifosi, erano feroci. Uno di loro prima si è sputato sulla mano e poi mi ha dato uno schiaffo sul sedere, forte, violento. Tutti vedevano, ma nessuno faceva o diceva niente. Quello che ho subito non deve capitare più a nessuno”, ha affermato. Attraverso i social si sono espresse in sua solidarietà anche Chiara Ferragni, Andrea Delogu e altre famose donne del mondo dello spettacolo.

Greta Beccaglia: la vita privata

La giornalista è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e non è noto se sia legata a qualcuno sentimentalmente. Greta Beccaglia abita a Firenze e ha confessato di essere molto legata ai suoi genitori. La giornalista ha anche rivelato di non aver continuato una carriera nel mondo dei concorsi di bellezza perché suo padre sarebbe stato contrario.

Greta Beccaglia: le curiosità

– Ha un french bulldog di nome Vodka.

– Per mantenersi in forma pratica costantemente sport e le piace praticare boxe.

– Ha una vera e propria passione per le mani curate e gli smalti colorati.

– Le piace viaggiare in giro per il mondo e su Instagram sono numerose le foto dei suoi viaggi in compagnia dei suoi amici.

– Ha una predilezione per le borse e ne possiede una vera e propria collezione.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gretabeccaglia/

Riproduzione riservata © 2021 - DG