In occasione dell’intervista rilasciato a Fabio Fazio a Che Tempo che fa, Ornella Vanoni parla del suo nuovo album e di come funziona la promozione pubblicitaria in Italia.

Con la sua proverbiale schiettezza, Ornella Vanoni parla a Fabio Fazio ospite da Che Tempo che fa sulla promozione pubblicitaria in Italia. La cantante ora è alle prese con il suo nuovo album Unica (Celebration Limited Edition 2022) e con la promozione dello stesso e fa una dichiarazione shock al conduttore.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Ornella Vanoni

“Non so se arrivo a Natale. Sono qui, mi ha detto la BMG ‘Vai da Fazio’. Non so per quale motivo qui in Italia la promozione deve essere gratis, io sto promuovendo tre cose insieme e non sto capendo un tubo, poi non sto guadagnando niente”. Così Ornella Vanoni sbotta in diretta da Fabio Fazio, spiegando come le case discografiche gestiscono la promozione di un album e lamentando che non ci sono ricavati da tutto questo. La sua schiettezza ha lasciato sbigottito il presentatore che è poi andato avanti con l’intervista.

Non è mancato un messaggio profondo della cantante sulla vecchiaia: “Ho 87 anni. Io ritengo che invecchiare sia bello soltanto se puoi tirare fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, quel lato infantile che ti fa dire tutto quello che vuoi”.

Riproduzione riservata © 2021 - DG