Alex Belli e Soleil Sorge hanno preso in giro l’opinionista imitandola e facendo i finti innamorati ma Adriana Volpe replica con altrettanta ironia sui gieffini.

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge è tutt’ora molto discusso. Nell’ultima puntata del GF Vip 6, l’attore ha avuto un chiarimento faccia a faccia con la moglie Delia Duran, assicurandole che tra lui e la gieffina non c’è nulla oltre all’amicizia. Non tutti sono però, convinti che sia vero sopratutto Adriana Volpe che ha spesso messo in dubbio il rapporto dell’attore con la sua compagna.

Adriana Volte ironizza “sull’attrazione artistica” tra Alex e Soleil

In questi giorni, Alex Belli e Soleil Sorge stanno prendendo ripetutamente in giro Adriana Volpe. La imitano e fanno gesti da finti innamorati come provocazione all’opinionista che è convinta che i due concorrenti siano innamorati e che non lo vogliano ammettere. A questo punto, a replicare a queste prese in giro interviene proprio la Volpe che su Twitter scrive: “Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria.”

Il messaggio dell’opinionista allega un video in cui si vede Alex Belli in atteggiamenti ambigui con Soleil mentre è in cucina. Molti sul web si schierano dalla parte di Adriana ma quale sia la verità non è ancora dato sapere.

Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria 😂 #GFVIP pic.twitter.com/S8dBGrrcWv — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) November 28, 2021

