A quanto sembra, Eugenia Rigotti la “non scelta” di Massimiliano Mollicone, ha contattato l’ex tronista dopo aver saputo della rottura con Vanessa.

La frequentazione tra Eugenia Rigotti e Massimiliano Mollicone aveva appassionato il pubblico di Uomini e Donne. In molti li volevano come coppia ma alla fine il tronista ha scelto Vanessa Spoto con cui ha intrapreso una relazione, finita dopo pochi mesi. Dopo aver saputo della rottura l’ex corteggiatrice decide di scrivere a Massimiliano e racconta cosa si sono detti nel Megazine ufficiale del dating show.

Le dichiarazioni di Eugenia Rigotti

“Non ci siamo mai più visti. Ci siamo sentiti telefonicamente, però. Dopo aver letto alcune dichiarazioni che aveva rilasciato in cui riportava di aver avuto delle difficoltà in casa, mi sono sentita di scrivergli. Mi è venuto istintivo chiedergli come stesse e dirgli che, se avesse avuto bisogno, in ogni caso ci sarei stata. Ci siamo scritti per un paio di giorni e siamo rimasti in buoni rapporti. Sono felice se lui è felice, perché l’affetto e la stima sono rimasti, anche se i sentimenti sono svaniti. Essere la seconda scelta non mi piace, quindi non ho altre mire.”

Queste le dichiarazioni di Eugenia Rigotti che ad aver saputo della rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto ha avuto un mix di emozione. Da un lato era contenta e dall’altro dispiaciuta per l’ex tronista. Sembra sia rimasta solo tanta stima fra i due ma nessun rapporto sentimentale.

