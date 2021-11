L’ex concorrente de l’Isola e suo marito hanno dato alla luce due gemelli: a dare la notizia è stata lei con uno scatto, che vi mostriamo:

L’annuncio della gravidanza arrivò subito da parte della bellissima Gracia De Torres: la modella condivise sin da subito col suo seguito tutto ciò che concerneva il suo percorso da futura mamma, a partire dalla scoperta del sesso, fino a rendere noti tutti sacrifici fatti per rimanere incinta, arrivando così a ricorrere alla fecondazione assistita.

Il momento però è ufficialmente arrivato: Gracia e suo marito Daniele Sandri sono diventati genitori di due gemelli, un maschietto e una femminuccia! A darne l’annuncio è stata sempre lei, con un tenero scatto in bianco e nero su Instagram(che vi mostriamo qui).

“Mai avrei sognato niente di così perfetto” ha scritto lei nella descrizione dell’immagine, condensando in poche parole tutta la gioia provata in quel momento. Nella foto si nota palesemente l’amore che intercorre tra lei e suo marito, stretti per l’occasione. Ancora non si sa nulla in merito alla scelta dei nomi per i nuovi arrivati, ma confidiamo che arriveranno presto notizie in merito dalla coppia.

Facciamo tantissimi auguri a Gracia e Daniele per questo lieto evento!

