Nell’odierna puntata di Amici, è intercorsa una sfida di ballo tra la Celentano e la Cuccarini e, a sorpresa, la maestra ha baciato Todaro.

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Amici: l’appuntamento si è aperto con una divertente sfida tra professori. Protagoniste la maestra Alessandra Celentano e la showgirl Lorella Cuccarini, le quale hanno ballato una sensualissima coreografia accompagnate dal collega Raimondo Todaro.

A giudicare le performance è stata Francesca Tocca, moglie del ballerino, la quale, estremamente indecisa sul verdetto, non è riuscita ad esprimersi in merito ad una preferenza. Lorella ha ballato con estrema sensualità incontrando il parere positivo del pubblico.

Stesso dicasi per la Celentano, la quale ha stupito tutti lasciandosi andare sulle note di Pino Daniele ma, a fine coreografia, è accaduto qualcosa di inaspettato: la maestra ha dato un bacio a stampo a Todaro, lasciando tutti letteralmente a bocca aperta. Un momento divertente, che la stessa Maria ha colto per prendere un po’ in giro la Cele, visto il loro continuo stuzzicarsi in puntata.

In tanti hanno commentato simpaticamente la vicenda, non mancando di riservare molti complimenti alle professoresse per le loro performance.

Avete visto Amici oggi? Vi siete divertiti?

