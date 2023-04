Ha fatto il giro dei social una foto in cui Cristiano Ronaldo è ritratto con lo smalto. Il motivo non avrebbe a che fare con l’estetica.

Come altre celebrità maschili anche Cristiano Ronaldo ha deciso di sfoggiare lo smalto? La vicenda è presto rimbalzata in rete dopo che il calciatore si è mostrato in una sauna con dello smalto nero alle unghie. In realtà, stando a quanto riporta il Giornale, Ronaldo avrebbe messo uno speciale smalto alle unghie per proteggersi dalle possibile infezioni fungine che si anniderebbero negli spogliatoi o, appunto, nelle saune.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo con lo smalto: il retroscena

Cristiano Ronaldo ha incuriosito i suoi fan mostrandosi in una sauna con dell’evidente smalto alle unghie e in tanti sono rimasti sorpresi da quella che, in apparenza, poteva sembrare una mera scelta estetica.

In realtà, secondo indiscrezioni, il campione userebbe uno speciale tipo di smalto per proteggere le unghie da batteri e infezioni fungine (allo stesso sistema sarebbe ricorso anche un altro sportivo, Mike Tyson). Nonostante quella di Ronaldo non sarebbe stata una scelta dettata dalla moda sono in tante le celebrità (anche maschili) che hanno scelto di sfoggiare lo smalto. Tra queste vi è ad esempio Fedez, il famoso rapper e marito di Chiara Ferragni.

