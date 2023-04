Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha chiesto inaspettatamente aiuto ai suoi fan dei social.

Nelle ultime ore l’account TikTok di Chanel sarebbe stato bloccato e la figlia di Totti e Ilary ha usato il suo profilo Instagram per chiedere aiuto ai suoi fan: “Qualcuno mi può aiutare a riprendere l’account TikTok?”, ha scritto Chanel ai suoi fan, aggiungendo anche di aver creato un secondo profilo. Chanel è molto attiva su TikTok dove, di tanto in tanto, ha condiviso anche clip e balletti realizzati insieme a suo padre Francesco Totti.

Famiglia Totti

Chanel Totti chiede aiuto ai fan dei social

L’account TikTok da centinaia di migliaia di follower appartenente a Chanel Totti sarebbe stato inaspettatamente bloccato e in queste ore la stessa Chanel ha chiesto aiuto ai suoi fan per cercare di tornare in possesso.

La figlia dei due vip italiani è molto attiva su Tiktok e di recente è balzata agli onori delle cronache sulla stessa piattaforma social per essere uscita allo scoperto con la sua presunta nuova fiamma, Cristian Babalus. Il ragazzo è stato accusato dalla sua ex -attraverso uno sfogo su TikTok – di averla tradita proprio con la figlia dei due vip. Al momento non è dato sapere quale sia la verità attorno alla vicenda e Chanel non ha proferito parola a riguardo.

