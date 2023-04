Il 30 marzo scorso Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta e in queste ore, attraverso i social, lei stessa si è mostrata mentre portava il piccolo Cesare (nel suo ovetto) a casa della nonna Michelle Hunziker. “Oggi dalla nonna!”, ha scritto raggiante Aurora, che a seguire ha mostrato quella che sarebbe stata l’accoglienza da parte degli amici a quattro zampe della showgirl: i cani infatti, incuriositi dal nuovo arrivato, si sarebbero messi ad osservarlo a debita distanza scodinzolando felici.

Aurora Ramazzotti è più felice che mai per l’arrivo del piccolo Cesare e, attraverso i social, ha già condiviso alcune foto dei primi giorni trascorsi insieme al suo piccolo, tra l’allattamento sul divano di casa alle prime passeggiate all’aria aperta. Nelle ultime ore Aurora ha portato il suo bambino a casa della madre Michelle Hunziker, impaziente di poter trascorrere del tempo insieme ai due.

Quando Aurora ha scoperto di essere incinta la showgirl ha confessato di essere più emozionata che mai e non ha nascosto la sua enorme felicità quando finalmente il piccolo Cesare è venuto al mondo. “Insieme alla nascita delle mie figlie è stato il giorno più bello della mia vita”, ha dichiarato la showgirl, che ha anche confessato di aver assistito al parto.

